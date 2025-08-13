Principal índice italiano registra ganancias de 0,3% al inicio de la sesión de este 13 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada del miércoles 13 de agosto con leves subidas del 0,3%, hasta los 42.059,05 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice encadena dos fechas sucesivas de números positivos.

En relación a la última semana, el FTSE MIB IDX anota un incremento 2,56%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 31,41%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.