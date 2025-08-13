MOEX Russia Index este 12 de agosto: gana terreno durante su apertura

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el MOEX Russia Index, que inaugura la sesión de mercado del martes 12 de agosto con leves subidas del 0,44%, hasta los 2.977,18 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el índice bursátil suma cuatro fechas consecutivas en valores positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el MOEX Russia Index registra un incremento 6,85%, de manera que en el último año aún acumula una subida del 4,97%. El MOEX Russia Index se sitúa un 10,49% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 12,69% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).