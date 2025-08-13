Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones con alza este 13 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión de mercado del miércoles 13 de agosto con incrementos del 1,01%, hasta los 25.221,93 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice suma tres sesiones seguidas de números positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un incremento 1,25% y desde hace un año aún conserva un ascenso del 48,84%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,73% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.667,18 puntos) y un 33,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.