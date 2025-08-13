Noticias

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 13 de agosto

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el EuroStoxx 50, que comienza rueda bursátil del miércoles 13 de agosto con leves subidas del 0,48%, hasta los 5.361,83 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas pasadas, el selectivo encadena dos sesiones seguidas en ascenso.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula una subida 1,87%, de manera que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 10,07%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 16% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

