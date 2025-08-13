Disney+ revela su top 10: series que conquistan la pantalla

Noticias

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Apple ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las series más reproducidas de Disney+

1.- Andor

2.- Eyes of Wakanda

3.- Ironheart

4.- Daredevil: Born Again

5.- The Proud Family: Louder and Prouder

6.- The Mandalorian

7.- Futurama

8.- Phineas and Ferb

9.- Marvel Zombies

10.- Your Friendly Neighborhood Spider-Man

The Walt Disney Company, ofrece un extenso catálogo de películas, series y documentales de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star+ y National Geographic.

Lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, Disney+ rápidamente expandió su presencia a los Países Bajos y España. Sin embargo, no fue hasta finales de 2020 que la plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe, con la excepción de Cuba.

En sus inicios, Disney+ se propuso albergar 500 películas y 7 mil episodios de programas de televisión, además de lanzar cuatro películas originales y cinco programas de televisión. Un ejemplo destacado de su contenido original es la serie The Mandalorian, que tuvo un costo de producción cercano a los 100 millones de dólares.

La plataforma permite a sus usuarios ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y ofrece la posibilidad de crear hasta siete perfiles diferentes. Esta funcionalidad busca mejorar la experiencia del usuario al permitir el acceso a múltiples miembros de una familia o grupo.

Disney+ ha buscado consolidarse en el competitivo mercado del streaming, enfrentándose a otras plataformas líderes. La caída en el número de suscriptores podría reflejar los desafíos que enfrenta en un sector en constante evolución y con una creciente oferta de servicios similares.

