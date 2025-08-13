Noticias

BIST 100 comienza la jornada en terreno negativo este 12 de agosto

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el BIST 100, que inaugura la sesión del martes 12 de agosto con ligeras bajadas del 0,76%, hasta los 10.954,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el selectivo pone fin a cuatro jornadas de tendencia positiva.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 marca una subida 0,96%, por lo que en el último año aún acumula un ascenso del 8,48%. El BIST 100 se sitúa un 0,76% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.038,32 puntos) y un 21,6% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

