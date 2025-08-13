Noticias

Apertura del principal índice de Bruselas este 12 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Jornada sin cambios para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada financiera del martes 12 de agosto con una variación del 0,04%, hasta los 4.724,63 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas en descenso.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca un incremento 1,27%, de manera que desde hace un año acumula aún una subida del 15,75%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,2% por debajo de su máximo del presente año (4.733,91 puntos) y un 22,33% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

