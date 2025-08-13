AEX registra ganancias de 0,39% durante arranque de la jornada este 13 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de alzas para el AEX, que comienza la sesión de mercado del miércoles 13 de agosto con leves subidas del 0,39%, hasta los 898,63 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el indicador acumula tres fechas sucesivas en positivo.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX registra un incremento 1,66%; aunque en el último año aún mantiene un descenso del 0,78%. El AEX se sitúa un 5,26% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 12,83% por encima de su cotización mínima del año en curso (796,45 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un conjunto de activos determinado, por lo que recopila datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).