Subida del dólar se intensifica y el peso dominicano termina el día con importante caída

Mal cierre de jornada para el peso en República Dominicana que logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y cerró la sesión de este 12 de agosto cotizando a la baja frente al dólar. La divisa estadounidense avanzó un punto porcentual ante la moneda dominicana al cierre de mercados de este martes.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 60,91 pesos dominicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 1% frente a los 60,31 pesos de la jornada anterior.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el peso perdió terreno tras la publicación de los nuevos datos de la inflación y luego del acuerdo entre China y Estados Unidos.

La inflación al consumidor en Estados Unidos aumentó 2.7% anual en julio, con lo que se mantuvo sin cambios respecto al dato previo, situándose por debajo de las previsiones de 2.8%; en términos mensuales, los precios aumentaron 0.2% vs 0.3% anterior, en línea con lo estimado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder Chino, Xi Jinping, acordaron una tregua arancelaria de 90 días.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,59%, por ello desde hace un año aún mantiene un incremento del 2,87%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, acumuló dos sesiones consecutivas en cifras positivas. La volatilidad referente a la última semana presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.