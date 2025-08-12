Noticias

Valor de cierre del dólar en Honduras este 12 de agosto de USD a HNL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

USD/HNL se usa para distinguir
USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 26,05 lempiras en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,28% frente a la cotización de la jornada previa, cuando marcó 25,72 lempiras.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,18%; pese a ello desde hace un año aún conserva un ascenso del 7,12%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, cortó con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La cifra de la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

