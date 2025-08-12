Noticias

Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 12 de agosto de USD a NIO

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,83% con respecto al dato de la jornada anterior, cuando finalizó con 36,32 córdobas.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,34%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 0,34%.

Si comparamos el valor con jornadas anteriores, existen fluctuaciones notables en el valor de este activo. En referencia a la volatilidad de la última semana, es de 7,79%, que es una cifra sutilmente inferior al dato de volatilidad anual (7,89%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

