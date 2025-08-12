Noticias

Taiwan Weighted pierde 0,26% en la apertura de operaciones este 12 de agosto

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión bursátil del martes 12 de agosto con ligeras caídas del 0,26%, hasta los 24.072,60 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas anteriores, el selectivo con este dato interrumpe la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En la última semana, el Taiwan Weighted acumula un incremento 1,74% y desde hace un año mantiene aún una subida del 8,32%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,26% por debajo de su máximo del presente año (24.135,50 puntos) y un 38,41% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

