Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 11 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión del lunes 11 de agosto con ligeras bajadas del 0,15%, hasta los 4.726,75 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una subida 2,56%, de modo que en el último año aún acumula un incremento del 17,17%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,15% por debajo de su máximo del presente año (4.733,91 puntos) y un 22,38% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.