Nifty 50: la bolsa de la India cerró a la baja este 12 de agosto

Jornada bajista para el Nifty 50, que terminó la jornada del martes 12 de agosto con leves bajadas del 0,4%, hasta los 24.487,40 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 24.702,60 puntos y la cifra mínima de 24.465,65 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,96%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una bajada 0,66%; por contra en términos interanuales aún conserva un incremento del 1,54%. El Nifty 50 se sitúa un 4,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 10,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.