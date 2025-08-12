Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 12 de agosto de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 42,77 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 1,08% frente al dato de la sesión previa, cuando finalizó con 42,31 córdobas.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un incremento 0,47% y en el último año todavía mantiene una subida del 5,22%.

Si confrontamos la cifra con días anteriores, cambió el sentido del resultado anterior, en el que se saldó con una bajada del 0,11%, sin poder establecer una clara tendencia en fechas recientes. La volatilidad referente a la última semana presentó un rendimiento ligeramente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.