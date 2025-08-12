Índice OMXS 30 este 12 de agosto: gana terreno al inicio de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el OMXS 30, que comienza la sesión de mercado del martes 12 de agosto con subidas del 0,72%, hasta los 2.609,43 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días previos, el índice bursátil da la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó una bajada del 0,36%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable recientemente.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 acumula una subida 1,82%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 6,85%. El OMXS 30 se sitúa un 5,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 19,93% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.