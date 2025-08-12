Honduras: cotización de cierre del euro hoy 12 de agosto de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro cotizó al cierre a 30,42 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 1,54% frente al dato de la jornada anterior, que fue de 29,96 lempiras.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un incremento 0,67%, de modo que en el último año aún acumula un ascenso del 12,09%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, puso el fin a dos sesiones de racha negativa. La volatilidad de los últimos siete días presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.