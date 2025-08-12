Noticias

Honduras: cotización de apertura del dólar hoy 12 de agosto de USD a HNL

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 26,05 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,28% con respecto al dato de la jornada previa de 25,72 lempiras.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,18%; sin embargo en el último año aún acumula un incremento del 7,12%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, pone freno a dos jornadas seguidas con tendencia plana. La cifra de la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en los últimos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

