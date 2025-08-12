Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 12 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión bursátil del martes 12 de agosto con leves ascensos del 0,29%, hasta los 5.347,55 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el indicador gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó una bajada del 0,29%, mostrando en las últimas fechas una falta de estabilidad en los resultados.

En relación a la última semana, el EuroStoxx 50 acumula un ascenso 1,87%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 10,47%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,49% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 15,69% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).