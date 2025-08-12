Euro: cotización de apertura hoy 12 de agosto en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la jornada de hoy el euro se paga al inicio de operaciones a 42,71 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,94% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando cotizó a 42,31 córdobas.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca un ascenso 0,33%, por ello en el último año aún conserva una subida del 5,07%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días anteriores, da la vuelta al resultado de la jornada previa en el que experimentó un descenso del 0,11%, sin lograr fijar una clara tendencia últimamente. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.