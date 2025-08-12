Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Estados Unidos

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden, interpretado por HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast, se mantiene en el primer lugar de la lista.

2. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

En segundo lugar, continúa What I Want de Morgan Wallen y Tate McRae.

3. It Depends (feat. Bryson Tiller)

Chris Brown

El sencillo más reciente de Chris Brown ya se vislumbra como un nuevo clásico. It Depends (feat. Bryson Tiller) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. just say dat

Gunna

just say dat se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Gunna está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Just In Case

Morgan Wallen

Lo más nuevo de Morgan Wallen, Just In Case, entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. I'm The Problem

Morgan Wallen

Cosechar éxitos es sinónimo de Morgan Wallen. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada I'm The Problem, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. YUKON

Justin Bieber

YUKON de Justin Bieber se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. sakpase

Gunna

El sencillo de Gunna pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo puesto, lo que apunta a que va de salida.

9. forever be mine (feat. Wizkid)

Gunna

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Gunna. Quizás por esto es que forever be mine (feat. Wizkid) debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. Soda Pop

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

Soda Pop de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 13 en el que se encontraba ayer.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo,alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.