El principal índice surcoreano cerró a la baja este 12 de agosto

Cierre de operaciones KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el KOSPI, que cerró la jornada del martes 12 de agosto con ligeras bajadas del 0,53%, hasta los 3.189,91 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 3.242,17 puntos y un volumen mínimo de 3.189,58 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI anota un descenso 0,25%; aunque en términos interanuales acumula aún una subida del 16,77%. El KOSPI se sitúa un 1,98% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 39,07% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

