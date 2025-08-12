El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 12 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nifty 50, que empieza la sesión de mercado del martes 12 de agosto con leves subidas del 0,16%, hasta los 24.625,15 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el índice suma dos jornadas sucesivas de números positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 registra un descenso 0,1% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún un ascenso del 2,11%. El Nifty 50 se sitúa un 3,95% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 11,51% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).