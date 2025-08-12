El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 12 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el KOSPI, que empieza la jornada del martes 12 de agosto con incrementos del 0,99%, hasta los 3.238,42 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días pasados, el índice bursátil pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia negativa.

En la última semana, el KOSPI acumula un incremento 1,26%, por ello desde hace un año aún conserva un ascenso del 18,54%. El KOSPI se sitúa un 0,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.254,47 puntos) y un 41,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.