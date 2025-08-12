Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 12 de agosto en Nicaragua

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,83% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando finalizó con 36,32 córdobas.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,34% y en el último año aún mantiene un ascenso del 0,34%.

En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. En la última semana la volatilidad es ligeramente inferior a la cifra lograda para el último año (7,89%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo que indica la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

