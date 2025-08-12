Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 73 grados Fahrenheit (23 grados Celsius).

Se espera un viento del sur de 3 a 6 millas por hora (5 a 10 kilómetros por hora).

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Hay una ligera posibilidad de lluvias y luego se espera que las lluvias sean más probables, con la posibilidad de una tormenta eléctrica después de las 2 p.m. El día será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 92 grados Fahrenheit. El viento será tranquilo, cambiando a dirección suroeste alrededor de 6 mph por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 11 de agosto 8:35 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.