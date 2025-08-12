BIST 100 gana terreno durante la apertura de operaciones de este 11 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el BIST 100, que inaugura la jornada del lunes 11 de agosto con leves incrementos del 0,6%, hasta los 11.038,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el índice bursátil encadena cuatro jornadas seguidas en valores positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 registra un ascenso 1,7%, de modo que en el último año aún mantiene un incremento del 10,12%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.