Noticias

Valor de apertura del euro en Bolivia este 11 de agosto de EUR a BOB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

Tras la apertura el euro se negocia en la sesión de hoy a 7,97 bolivianos en promedio, lo que implicó una disminución del 0,22% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando marcó 7,99 bolivianos.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula un incremento 2,04%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 5,98%.

Con respecto a fechas pasadas, con este dato interrumpe la racha positiva que marcaba en las tres jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, es de 12,27%, que es una cifra algo inferior al dato de volatilidad anual (12,39%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

