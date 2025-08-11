Ranking Apple en Chile: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Destello..

Kidd Voodoo

Destello.. se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Kidd Voodoo está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Kidd Voodoo y JC Reyes. Quizás por esto es que Me Mareo debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. Ángel Para Un Final

Kidd Voodoo

El sencillo más reciente de Kidd Voodoo ya se vislumbra como un nuevo clásico. Ángel Para Un Final entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. BÁILAME ASÍ

Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown

Lo más nuevo de Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown, BÁILAME ASÍ, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Ta' Bellaka

Kidd Voodoo y Ñengo Flow

Cosechar éxitos es sinónimo de Kidd Voodoo y Ñengo Flow. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Ta' Bellaka, debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. KE KE (Remix)

Kidd Voodoo, Kennat, SINAKA, Pablo Chill-E y Jory Boy

KE KE (Remix) de Kidd Voodoo, Kennat, SINAKA, Pablo Chill-E y Jory Boy es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Modales

Kidd Voodoo y Dei V

Modales de Kidd Voodoo y Dei V se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la séptima posición.

8. LTD

Kidd Voodoo

LTD de Kidd Voodoo se mantiene en octavo lugar.

9. Zona

Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow

En noveno lugar, continúa Zona de Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow.

10. Mgta Tu Boca3

Kidd Voodoo

Con una diferencia favorable de 2, la nueva rola de Kidd Voodoo se sitúa hoy en el puesto 10 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.