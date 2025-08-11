Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Rosario este lunes 11 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad.

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Rosario para este lunes.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Rosario habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 20 centígrados y una mínima de 8°. La nubosidad será del 24% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Rosario

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Rosario tiene un clima muy peculiar con veranos soleados, calurosos y húmedos. Sus inviernos suelen ser cortos, con nubes y fríos. Durante el año las temperaturas varían entre los 6 °C a 31 °C, pero en algunas ocasiones suelen registrar niveles bajo cero o arriba de los 35 grados. Su precipitación estimada es de 1081 mm al año.

Para quienes tienen pensada una visita, los meses más templados son diciembre, enero y febrero.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

