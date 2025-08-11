Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 11 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el EuroStoxx 50, que cerró la jornada en los mercados del lunes 11 de agosto con ligeras caídas del 0,32%, hasta los 5.330,50 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 5.371,25 puntos y un mínimo de 5.325,73 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,85%.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un incremento 1,68%, por lo que desde hace un año acumula aún un ascenso del 10,87%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,79% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 15,33% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.