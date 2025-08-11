Noticias

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más frecuentes lo que genera que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 69 grados Fahrenheit (20.5 grados Celsius).

El viento del sur soplará a velocidades de 3 a 7 millas por hora (4.8 a 11.3 kilómetros por hora).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Habrá una ligera posibilidad de lluvias entre las 2 p.m. y las 5 p.m. y luego una ligera posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 5 p.m.

Se espera que el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 92°F (33°C). El viento será tranquilo, volviéndose del sur alrededor de 6 mph (9.7 km/h) por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 20%.

Esta noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán similares, con la posibilidad de algunas lluvias dispersas y temperaturas que descenderán a niveles más frescos.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 10 de agosto a las 8:35 p.m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Las series favoritas del público en Disney+ este día

Continuamente la plataforma va renovando su lista de estrenos para que sus usuarios siempre tengan varias opciones a la mano

Las series favoritas del público

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Punta del Este

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Prepárate antes de salir: conoce

Top 10 de Prime Video en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Top 10 de Prime Video

Pronóstico del clima en La Habana este lunes 11 de agosto: temperatura, lluvias y viento

El clima de Cuba es de tipo tropical y por lo general está dividido en dos temporadas: el seco y el de mucho calor con lluvias

Pronóstico del clima en La

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de agosto en La Romana

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán