Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más frecuentes lo que genera que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 69 grados Fahrenheit (20.5 grados Celsius).

El viento del sur soplará a velocidades de 3 a 7 millas por hora (4.8 a 11.3 kilómetros por hora).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Habrá una ligera posibilidad de lluvias entre las 2 p.m. y las 5 p.m. y luego una ligera posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 5 p.m.

Se espera que el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 92°F (33°C). El viento será tranquilo, volviéndose del sur alrededor de 6 mph (9.7 km/h) por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 20%.

Esta noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán similares, con la posibilidad de algunas lluvias dispersas y temperaturas que descenderán a niveles más frescos.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 10 de agosto a las 8:35 p.m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.