Cierre del mercado suizo este 11 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que acabó la sesión del lunes 11 de agosto con una variación del 0,03%, hasta los 11.869,99 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 11.960,44 puntos y un volumen mínimo de 11.849,13 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,93%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market registra un ascenso 0,43%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 3,12%. El Swiss Market se sitúa un 9,85% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 9,02% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.