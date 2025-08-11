Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 11 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el KOSPI, que terminó rueda bursátil del lunes 11 de agosto con una variación del 0,1%, hasta los 3.206,77 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 3.223,23 puntos y un mínimo de 3.199,90 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,72%.

En relación a los últimos siete días, el KOSPI anota una subida 1,87%, de manera que desde hace un año mantiene aún un incremento del 18,3%. El KOSPI se sitúa un 1,47% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 39,81% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.