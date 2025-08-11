Noticias

Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 11 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el KOSPI, que terminó rueda bursátil del lunes 11 de agosto con una variación del 0,1%, hasta los 3.206,77 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 3.223,23 puntos y un mínimo de 3.199,90 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,72%.

En relación a los últimos siete días, el KOSPI anota una subida 1,87%, de manera que desde hace un año mantiene aún un incremento del 18,3%. El KOSPI se sitúa un 1,47% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 39,81% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

El evangelio y las lecturas: la palabra del 11 de agosto

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la eucaristía del día

El evangelio y las lecturas:

Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 8 de agosto

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Cierre del Nikkei 225: gana

Santoral: qué santos se celebran este 11 de agosto

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: qué santos se celebran

Taiwan Weighted cerró al alza este 11 de agosto

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted cerró al alza

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en La Plata este 11 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas