Cierre del índice bursátil Russel 2000 este 11 de agosto

Jornada sin cambios para el Russell 2000, que acabó la sesión bursátil del lunes 11 de agosto con una variación del 0,09%, hasta los 2.216,51 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 2.229,73 puntos y un volumen mínimo de 2.213,54 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,73%.
Con respecto a los últimos siete días, el Russell 2000 acumula un incremento del 0,19%. El Russell 2000 se sitúa un 4,38% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.317,97 puntos) y un 25,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recolecta datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características específicas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día hay diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).