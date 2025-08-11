Noticias

Cierre del FTSE MIB IDX este 11 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que cerró la sesión de mercado del lunes 11 de agosto con una variación del 0,1%, hasta los 41.583,59 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 41.821,02 puntos y un mínimo de 41.526,31 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.

En la última semana, el FTSE MIB IDX marca una subida del 2,18%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,13% por debajo de su máximo del presente año (41.638 puntos) y un 27,05% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

