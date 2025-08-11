BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 11 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que empieza la sesión de mercado del lunes 11 de agosto con leves incrementos del 0,17%, hasta los 79.996,31 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con jornadas pasadas, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó un descenso del 0,1%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia estable en fechas recientes.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula una bajada 1,26%; por contra en el último año todavía mantiene una subida del 0,66%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,83% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 9,6% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.