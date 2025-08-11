Apertura del mercado de Hong Kong este 11 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada continuista para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza rueda bursátil del lunes 11 de agosto con una variación del 0,14%, hasta los 24.893,25 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas anteriores, el índice bursátil invierte el valor de la jornada anterior, donde marcó una disminución del 0,69%, demostrando que es incapaz de asentar una clara tendencia recientemente.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un incremento 0,65%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 43,52%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,02% por debajo de su máximo del presente año (25.667,18 puntos) y un 31,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual toma datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).