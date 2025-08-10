Las mejores películas de Netflix en Venezuela para ver hoy mismo

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Netflix publicó su top 10 con las películas más vistas en Venezuela de esta semana. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix Venezuela

1. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. Terminagolf 2 (Happy Gilmore 2)

Happy, ya retirado del golf profesional, regresa al circuito no por gloria sino para financiar la escuela de danza de su hija, Viena.

4. Army of One

De excursión, las Fuerzas Especiales Brenner Baker se topa con el recinto de un Cartel. Su marido fue asesinado y ella se dio por muerta. El Cartel cometió dos errores, mató a su esposo y la dejó con vida. No vivirán para hacer otro.

5. Gladiador II (Gladiator II)

Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro. Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo.

6. Entrenador Carter

El filme está inspirado en la vida real del controvertido entrenador de baloncesto Ken Carter, que en su segundo año en el Instituto Richmond de California y con un equipo imbatido con 13 victorias, decidió que sus jugadores no jugarían los próximos dos partidos y en su lugar estudiarían para los exámenes trimestrales por el bajo nivel académico que tenían.

7. Cigüeñas

En Montaña Cigüeña, viven las cigüeñas que hace tiempo enviaban bebés a los padres de todo el mundo. Ahora distribuyen los paquetes de una compañía mundial de Internet. Junior, la mejor cigüeña repartidora de la compañía, está a punto de conseguir un ascenso, pero accidentalemete activa la Máquina de Producción de Bebés y el resultado es una adorable niña ilegal. Para evitar que su jefe se entere, Junior y su amiga Tulip, el único ser humano de Montaña Cigüeña, se apresuran a entregar el bebé en un viaje salvaje que podría afectar a la integridad de más de una familia y restablecer la verdadera misión de las cigüeñas en el mundo. Debut en el largometraje de Doug Sweetland, responsable del corto de Pixar "Presto" (2008).

8. Breaking

Un veterano de guerra de la Marina enfrenta desafíos mentales y emocionales cuando intenta reintegrarse a la vida civil.

9. Los diamantes de Amberes: El robo del siglo (Stolen: Heist of the Century)

En 2003, unos ladrones de élite perpetraron un robo histórico en una cámara acorazada supuestamente irrompible del impenetrable Diamond Center de Amberes, llevándose cientos de millones en gemas.

10. Una vida honrada (Ett ärligt liv)

Cuando un insolente estudiante de Derecho en busca de inspiración se une a un grupo de anarquistas, acaba atrapado en una red criminal donde es solo un peón más.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.