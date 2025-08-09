Conoce el clima de este día en Rosario

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este sábado en Rosario, Argentina.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se prevé que en Rosario habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 17 centígrados y una mínima de 2°. La nubosidad será del 0% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, esta ciudad portuaria es también la tercera más poblada del país atras de Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

Durante el año, el clima en la capital varía entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elque registra menos precipitaciones.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.