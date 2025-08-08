Noticias

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 8 de agosto

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Nikkei 225, que acabó la jornada del viernes 8 de agosto con subidas del 1,73%, hasta los 41.769,08 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 42.033,92 puntos y la cifra mínima de 41.248,05 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,87%.

En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una subida 2,38%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 8,58%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo del presente año (41.826,34 puntos) y un 34,15% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Santoral del día: conoce los santos que se celebran este 8 de agosto

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del día: conoce los

Cierre del índice Taiwan Weighted este 8 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Cierre del índice Taiwan Weighted

Clima en Córdoba: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Córdoba: temperatura y

Clima en Mendoza: la previsión meteorológica para este 8 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Mendoza: la previsión

Las últimas previsiones para Rosario: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Rosario: