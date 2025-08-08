Hang Seng este 8 de agosto: perdió 0,89% tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada negativa para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada financiera del viernes 8 de agosto con ligeras descensos del 0,89%, hasta los 24.858,82 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 24.999,11 puntos y un mínimo de 24.812,12 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,75%.

Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca una subida 1,43% y en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 46,2%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,15% por debajo de su máximo del presente año (25.667,18 puntos) y un 31,71% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.