Top 10 de Spotify en Estados Unidos, las canciones mas escuchas hoy

El canadiense no pierde su lugar en la lista de favoritos. (Instagram/@lilbieber)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las 10 canciones más escuchadas en Spotify el 8 de agosto 2025

Las guerreras K-pop. (Netflix)

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.921.980 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. The Subway

Chappell Roan

Tras acumular 1.869.400 reproducciones, «The Subway» de Chappell Roan se mantiene en segundo lugar.

3. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por Saja Boys, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.512.075 reproducciones.

Back to friends

sombr

«back to friends» de sombr sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, ya que ha conseguido un total de 1.234.754 reproducciones.

5. How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Esta es la canción de HUNTR/X que se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.209.425 reproducciones.

6. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.194.273 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. Ordinary

Alex Warren

«Ordinary» de Alex Warren se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.155.439 reproducciones, motivo por el cual sigue en la séptima posición.

8. DAISIES

Justin Bieber

«DAISIES» de Justin Bieber se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.152.830 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Tras acumular 1.044.804 reproducciones, «What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X se mantiene en noveno lugar.

10. Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)

RUMI

«Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el décimo puesto, con 953.932 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.