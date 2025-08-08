El mercado de la India abrió operaciones perdiendo terreno este 8 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 8 de agosto con ligeras caídas del 0,16%, hasta los 24.556,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas pasadas, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó un incremento del 0,31%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia clara en los últimos días.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 anota una disminución 0,04%; pero en el último año aún acumula un ascenso del 2,35%. El Nifty 50 se sitúa un 4,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 11,2% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual toma datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).