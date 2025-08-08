Cierre del AEX neerlandés este 8 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin grandes cambios para el AEX, que cerró la sesión del viernes 8 de agosto con una variación del 0,13%, hasta los 891,36 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 893,59 puntos y un mínimo de 888,80 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,54%.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX acumula un incremento 0,73%, de manera que en el último año aún mantiene una subida del 0,28%. El AEX se sitúa un 6,03% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 11,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.