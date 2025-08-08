BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 8 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de alzas para el BEL-20 INDEX, que terminó la jornada financiera del viernes 8 de agosto con leves subidas del 0,38%, hasta los 4.729,43 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 4.742,97 puntos y un volumen mínimo de 4.725,69 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,36%.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota un incremento 3,59%, de manera que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 16,79%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.