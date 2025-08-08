Apertura de mercados:PSI 20 gana 0,27% este 7 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el PSI 20, que inaugura la jornada del jueves 7 de agosto con leves incrementos del 0,27%, hasta los 7.762,45 puntos, tras la apertura. Respecto a jornadas anteriores, el selectivo encadena dos fechas sucesivas de ganancias.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 anota una subida 0,66%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 18,4%. El PSI 20 se sitúa un 0,38% por debajo de su máximo del presente año (7.791,75 puntos) y un 24,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.