Las mejores melodías para escuchar en Spotify Ecuador en cualquier momento y lugar

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. La Plena

W Sound

La canción de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 93.502 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. no tiene sentido

Beéle

Tras acumular 69.547 reproducciones, «no tiene sentido» de Beéle se mantiene en segundo lugar.

3. Me Rehúso

Danny Ocean

«Me Rehúso» de Danny Ocean es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 56.254 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)», interpretado por Ovy On The Drums, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 55.843 reproducciones.

5. si te pillara

Beéle

El exitazo de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Con 53.173 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición quinta.

6. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

La melodía de Beéle pierde fuerza. Hoy solo cosecha 50.745 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. VITAMINA (w DFZM, Jøtta)

Jombriel

«VITAMINA (w DFZM, Jøtta)» de Jombriel se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 49.791 reproducciones.

8. Imagínate (w Kapo)

Danny Ocean

«Imagínate (w Kapo)» de Danny Ocean es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 46.017 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Verano Rosa (w Feid)

KAROL G

La nueva producción de KAROL G se vende como pan caliente. Ya lleva 45.989 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Un número tan favorable como 45.454 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

