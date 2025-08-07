Noticias

El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 7 de agosto con ganancia de 0,91%

Apertura de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el Russell 2000, que empieza la jornada del jueves 7 de agosto con subidas del 0,91%, hasta los 2.241,39 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas previas, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó una bajada del 0,6%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable en fechas recientes.

Con respecto a la última semana, el Russell 2000 marca un ascenso del 1,34%. El Russell 2000 se sitúa un 3,3% por debajo de su máximo del presente año (2.317,97 puntos) y un 27,3% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

