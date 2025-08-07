Dólar en Bolivia: precio del boliviano se cae y la divisa estadounidense cotiza al alza este 7 de agosto

Precio del dólar en Bolivia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mal inicio de jornada para el tipo de cambio en Bolivia, luego que el boliviano comenzara la sesión de ese 7 de agosto cotizando a la baja frente al dólar. La divisa estadounidense avanzó más de punto y medio porcentual de su valor ante la moneda boliviana durante las primeras horas de este jueves.

El dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 6,85 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,65% con respecto a la cifra de la sesión previa, que fue de 6,74 bolivianos.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el alza del dólar se da tras la implementación de los aranceles recíprocos por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Además, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo aumentaron durante la semana pasada, ubicándose en 226 mil contra el estimado de 221 mil, desde la cifra anterior de 219 mil, lo que levantó algunas señales de cautela ya que implicó la tercera semana consecutiva de incrementos.

El dólar en la semana

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una subida 1,75%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 1,36%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó un descenso del 1,73%, mostrándose incapaz de asentar una clara tendencia últimamente. La volatilidad referente a la última semana presenta un rendimiento visiblemente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, así que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Inflación, tipo de cambio y crecimiento económico para Bolivia

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

En resumen, y de acuerdo con el con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB para Bolivia es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.